Scoperta al Monumentale di Torino la tomba di Pelagio Palagi

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - Architetto, pittore, scultore, disegnatore di interni e di mobili, a lui si devono capolavori come la sala da ballo e la cancellata di Palazzo Reale, la statua del Conte Verde nella piazza del Municipio, il riallestimento del castello di Racconigi. Il nome di Pelagio Palagi è strettamente legato a quello di Torino e ora, grazie a una scoperta fatta durante una ricerca d'archivio sulla sepoltura di Bernardo Solei della famiglia che forniva i tendaggi ai Savoia, questo legame si rafforza ulteriormente.

Proprio all'interno della tomba di famiglia Solei è stata infatti scoperta al Cimitero Monumentale la tomba del grande artista.

"Il Monumentale - sottolinea la sovrintendente, Luisa Papotti - è un cimitero ricchissimo di testimonianze storico artistiche e di memorie e racconti che ci servono a scrivere pagine nuove della storia di Torino, come quella che scriviamo oggi". A fare la scoperta Renata Santoro, responsabile della promozione culturale del cimitero di Afc, la partecipata che gestisce i camposanti torinesi e che ha avviato anche un lavoro di mappatura delle tombe storiche del Monumentale. "In tutti i paesi d'Europa - sottolinea l'assessora ai Servizi Cimiteriali, Chiara Foglietta - il cimitero è vissuto come luogo di cultura, scambio e turismo, anche qui da qualche anno è stato avviato questo tipo di attività culturale, che vogliamo estendere sempre di più perché non sia solo un luogo di dolore ma anche di apertura e condivisione". (ANSA).