Dipinto di Boulanger rivive nel restauro a Modena

(ANSA) - BOLOGNA, 18 MAG - Ritorna al Museo civico di Modena il dipinto su tavola 'Due putti che giocano con un'aquila', opera di Jean Boulanger, uno degli artisti più rilevanti del Seicento modenese, che fa parte delle collezioni del Museo e rivive nel restauro sostenuto da La Galleria Bper Banca. Il restauro del quadro sarà presentato sabato 21 maggio, alle 17, nella sala ex Oratorio del Museo civico: l'incontro permetterà di conoscere da vicino non solo i segreti tecnici che l'opera racchiude, rivelati attraverso il restauro effettuato da Daniela Bursi, ma anche di scoprire la figura di Boulanger nel contesto storico della Modena estense della prima metà del Seicento. Il quadro è stato restaurato dopo essere stato in prestito, insieme ad altre nove opere provenienti dalle collezioni del Museo civico, alla mostra 'Corrispondenze barocche', allestita nel 2021 alla Galleria Collezione e Archivio storico Bper Banca.

I 'Due putti che giocano con un'aquila', ritenuta un'opera giovanile di Jean Boulanger (Troyes, 1608-Modena, 1660), sarà esposta nella sala dell'Arte sacra del Museo Civico, a documentare l'attività di una delle personalità più versatili e interessanti del Seicento in Emilia, negli anni in cui il duca Francesco I d'Este elevò Modena a splendida sede di corte, capace di distinguersi sul palcoscenico barocco del tempo.

