18/2 Musei civici Firenze gratis in ricordo Elettrice Palatina

(ANSA) - FIRENZE, 16 FEB - Musei civici gratis a Firenze venerdì 18 febbraio in occasione dell'anniversario della morte di Anna Maria Luisa (1677-1743), ultima del ramo granducale dei Medici. Da Palazzo Vecchio al museo Novecento, dalla Cappella Brancacci al Bardini, sarà possibile per tutti accedere gratuitamente in omaggio a una figura cruciale per la storia dell'arte cittadina. Il grande merito della principessa Medici infatti si concretizza nell'atto giuridico, noto come Patto di Famiglia, stipulato con Francesco Stefano di Lorena, grazie al quale l'ultima erede della dinastia vincola allo Stato - il Granducato di Toscana - tutto il complesso dei beni che facevano parte delle collezioni medicee. Come ormai consuetudine in occasione della ricorrenza, i Musei civici Fiorentini e Mus.E propongono un ricordo di questa figura femminile le cui scelte sono state determinanti per la storia del suo patrimonio e dell'intera città di Firenze. In suo omaggio il pubblico avrà l'occasione di incontrare il personaggio storico e di dialogare con l'Elettrice. L'evento è proposto nella Sala dei Gigli di Palazzo Vecchio venerdì (alle 15, alle 16 e alle 17) e in replica domenica 20 febbraio (alle 11, alle 12 e alle 13). Anna Maria Luisa de' Medici sarà impersonata da Giaele Monaci.

L'introduzione alla sua figura e al contesto storico sarà a cura di Elisabetta Stumpo. La partecipazione all'incontro è gratuita (domenica 20 è esclusa la visita del percorso museale).

Obbligatoria la prenotazione. (ANSA).