Arte: Salomè di Caravaggio esposto a Palazzo Reale di Madrid

(ANSA) - MADRID, 14 FEB - Sarà visibile da domani 15 febbraio al Palazzo Reale di Madrid il quadro di Caravaggio 'Salomè con la testa del Battista', una delle quattro opere di sicura attribuzione del Merisi conservate in Spagna: è quanto reso noto da Patrimonio Nacional, l'istituzione che si occupa dei beni di proprietà dello Stato nel Paese iberico. All'opera sarà riservato uno spazio dedicato nella sala chiamata 'Gabinete de Estucos': potrà essere contemplato da tutti i turisti che visitano il Palazzo Reale, senza sovrapprezzo rispetto al biglietto abituale.

Dipinto all'incirca nel 1607 e associato al periodo degli ultimi anni della produzione artistica di Caravaggio, il 'Salomè con la testa del Battista' di Madrid diventò parte della collezione della Corona Spagnola nella seconda metà del XVII secolo. È stato restaurato due volte.

La nuova esposizione di questo dipinto di Caravaggio arriva mentre in Spagna è in fase di studio un altro quadro che si crede sia stato realizzato dal Merisi: si tratta di un Ecce Homo messo inizialmente all'asta ad aprile 2021 per 1.500 euro e poi bloccato e dichiarato bene di interesse culturale dalle autorità spagnole. Ora l'opera è in fase di valutazione da parte di esperti per accertarne l'autenticità.

"Tutti sappiamo che Caravaggio è oggetto di un rinnovato interesse", ha spiegato Leticia Ruiz, direttrice delle collezioni della corona spagnola. "Sia il pubblico sia gli specialisti ci chiedevano di poter rivedere il quadro con tranquillità e in maniera continuativa un quadro così importante", ha aggiunto riguardo al Salomè.

La nuova esposizione del quadro è patrocinata dalla Fondazione Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. (ANSA).