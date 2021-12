Cancelleria di Orléans, restauro porta firma italiana

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Porta la firma italiana il restauro e il rimontaggio in Francia degli interni della Cancelleria di Orléans, nota anche come Hôtel de Voyer dïArgenson e dimora costruita a Parigi all'inizio del XVIII secolo e situata al 19 rue des Bons Enfants. La Cancelleria di Orléans era composta da cinque stanze, quattro delle quali avevano il soffitto dipinto.

L'autore era Antoine Coypel. A realizzare il lavoro di restauro e rimontaggio degli interni della Cancelleria, nell'arco di otto anni, l'équipe di Cinzia Pasquali, restauratrice tra l'altro della Sant'Anna di Leonardo da Vinci. Le decorazioni hanno trovato il loro posto al piano terra dell'Hôtel de Rohan, nel quadrilatero degli Archivi Nazionali, e sono ora visibili a tutti. A sviluppare e seguire tutte le fasi di movimentazione ed assemblaggio, fino al sollevamento finale, in un solo blocco, di tutto il soffitto dipinto di ciascuna delle 5 sale lo studio Bucci And Partner, diretto da Pierluigi Bucci, ingegnere laureato al politecnico di Torino in ingegneria edile e specializzato nella progettazione ed analisi di strutture complesse. L'edificio della Cancelleria di Orléans fu progettato da Germain Boffrand intorno al 1704. Appartenne prima al ramo di Orleans della famiglia reale francese, prima di essere ceduto alla famiglia degli Argenson, che lo restaurò tra 1763 e 1773.

All'inizio del XX secolo, l'edificio fu acquistato dalla Banque de France, che ottenne il permesso di smantellarlo per ampliare la sede con l'accordo che gli interni sarebbero stati ricostruiti in un'altra posizione, "ma l' arredamento, che include soffitti dipinti, intagli, oggetti ornamentali in legno, colonne di marmo e caminetti - informa una nota - è rimasto in magazzino per decenni". Dal 2000, il World Monuments Fund ha intrapreso l'identificazione e la catalogazione dei resti della Cancelleria di Orléans e ha aiutato il governo francese a trovare un sito permanente per la sua ricostruzione. Nel 2005 l'ex Hôtel de Rohan (nel Marais, Parigi, all'interno del parco degli Archivi Nazionali di Francia), costruito contemporaneamente alla Cancelleria di Orléans e comprendente stanze di proporzioni simili, è stato considerato un luogo adatto per l'installazione. (ANSA).