Mostre: a museo diocesano di Genova l'arte sacra di Fieschi

(ANSA) - GENOVA, 25 NOV - Un viaggio attraverso venti grandi opere pittoriche, disegni e incisioni, per conoscere l'arte sacra di Giannetto Fieschi, pittore ed incisore, al quale Genova dedica, nel centenario della nascita una serie di iniziative che rientrano nel progetto espositivo "Giannetto Fieschi.

Un'Esposizione Antologica". Prima tappa di questo percorso la mostra "Giannetto Fieschi. Dentro al Sacro" ospitata al Museo Diocesano di Genova dal 27 novembre al 26 febbraio 2022. In esposizione si trovano soggetti e figure isolate, da Santa Lucia a Santa Caterina Fieschi, ma anche opere che raccontano le 'stazioni' della Via Crucis. Spiega Andrea B. Del Guercio, curatore della mostra: "L'obiettivo è quello di invitare al confronto ricercando la contaminazione tra un polittico devozionale del '500 e l'intensità espressionista di Giannetto Fieschi." La particolarità della mostra è proprio quella di unire le forme devozionali antiche a quelle più moderne. "La mostra dedicata a Giannetto Fieschi si inserisce in quel processo di avvicinamento tra la collezione museale e l'arte contemporanea - sottolinea Paola Martini, Conservatore del Museo - che il Diocesano ha avviato da tempo e con convinzione per il suo intrinseco legame con un territorio da cui trae linfa d'arte e di storia. Un museo, ancor più se di ispirazione religiosa, non può esimersi dal confronto con il presente per riannodare i fili di una comunicazione che nei passati decenni si è quasi completamente annebbiata." (ANSA).