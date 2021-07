Torna Spam, a Roma l'architettura si chiede come ripartire

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Le "azioni per ripartire", le misure e le opportunità per il rilancio della città dopo tanti mesi di pandemia. Torna per la sua terza edizione, dal 23 al 29 luglio alla Casa dell'Architettura, il Festival organizzato dall'Ordine degli Architetti di Roma e provincia, e l'auspicio di ripartenza è anche nel titolo SPAM Restart!, pensato per una settimana che si annuncia fitta di ospiti internazionali, incontri, dibattiti, analisi, idee, mostre. Con un faro puntato proprio sulla capitale, in vista delle amministrative dell'autunno.

"Ripartire capendo quali siano stati i limiti della nostra società e del sistema economico che ci siamo dati", ragiona il presidente dell'Ordine Christian Rocchi, riflettere insieme su "cosa devono diventare le città, quale modo di vivere, quale società vogliamo essere: quali gli obiettivi che faranno da base al suo progresso".

Tra gli ospiti che hanno confermato la presenza, Jette Hopp, direttore dello studio norvegese Sn›hetta, impegnato sui temi della sostenibilità e al lavoro in Italia su alcuni progetti, in particolare due nelle città di Verona e di Milano; l'architetto danese Jan Gehl, con una lunga esperienza nella progettazione urbana attenta alla qualità della vita e soprattutto a pedoni e ciclisti; e il francese Clément Blanchet, nel team che si è classificato al primo posto per il progetto della nuova sede della Regione siciliana. Tra gli italiani Stefano Pujatti e Giulia De Appolonia.

"SPAM torna in versione summer festival - dice Roberto Grio, Consigliere Oar e Direttore artistico della manifestazione - in un momento di rilancio di tutte le attività, con l'ambizione di costituire un momento importante di analisi e proposizione per le nostre città per la pubblica amministrazione e per il territorio". Una iniziativa, aggiunge Francesco Miceli, Presidente del CNAPPC "sempre più centrale nel dibattito sul ruolo dell'architettura". (ANSA).