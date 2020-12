Vax Day: Fuksas, Io prontissimo e coinvolgerò il mio studio

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "Vaccinarsi è giusto, in famiglia siamo prontissimi e decisi, ma coinvolgerò anche i collaboratori del mio studio e i tanti giovani che lavorano per noi, è giusto che tutti si convincano, è la strada per uscire dall'incubo del Covid". Lo dice all'ANSA, alla vigilia del Vax Day l'architetto Massimiliano Fuksas , che sottolinea: "Mi auguro che arrivino presto dosi sufficienti per una vera campagna di massa" (ANSA).