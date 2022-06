"Stefano!", il 25/9 serata speciale in memoria di D'Orazio

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Il 25 settembre all'Auditorium Parco della Musica di ROMA si terrà "Stefano!", una serata speciale in memoria del grande artista e manager Stefano D'Orazio, a distanza di due anni dalla sua scomparsa. A ricordarlo i suoi immancabili amici e colleghi di sempre: Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, che insieme a Stefano hanno segnato la storia della musica italiana con i Pooh. Nel corso dello spettacolo, prodotto da Friends & Partners e organizzato dall'Associazione Stefano d'Orazio, in collaborazione con Art Voice Accademy, si alterneranno sul palco tanti ospiti d'eccezione che renderanno omaggio all'artista e si assisterà alla prima edizione del "Premio Stefano D'Orazio", che sarà conferito alla categoria "cantanti" e, per la prima volta in assoluto, alla categoria "manager", ruolo che Stefano D'Orazio svolgeva oltre a quello di artista (il bando per partecipare disponibile dal 18 luglio sul sito http://associazionesdo.it). Il cantante vincitore si aggiudicherà un anno accademico presso l'Art Voice Academy del Maestro Diego Basso a Castelfranco Veneto (Treviso), mentre il vincitore della categoria "manager" potrà vivere un'esperienza formativa a cura dei migliori professionisti del settore.

(ANSA).