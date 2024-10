A Straffi e Iervolino l’Italian Worldwide Award

I produttori Iginio Straffi e Andrea Iervolino riceveranno il premio “Capri Italian Worldwide Award” per il successo internazionale con idee e produzioni italiane che portano alla ribalta mondiale i “talenti tricolori” dell’arte cinematografica e dell’audiovisivo.

Riconoscimenti che verranno consegnati a Roma venerdì 25 ottobre (Studios International - Tiburtina) nell’ambito del “Roma Fall Gala – The Producers Night” l’ormai classico evento autunnale che dà ufficialmente via al festival “Capri, Hollywood”. La kermesse, che, sin dal 1995, chiude la stagione dei grandi eventi internazionali e precede la Awards season.

Marchigiano, fondatore e Fondatore e CEO del Gruppo Rainbow, Iginio Straffi è una firma globale dell’intrattenimento il cui gruppo riunisce il talento e le competenze di Rainbow, Rainbow CGI, Colorado Film e Bardel Entertainment. E che oggi vanta la gestione di tutti i processi produttivi del settore, dalla creazione di contenuti originali ai servizi di animazione per conto terzi, al licensing e alla distribuzione multimedia, ai giocattoli e all’editoria. Tra i suoi geniali successi vanta le fatine Winx insieme a Tommy & Oscar, PopPixie, Huntik – Secrets & Seekers, la produzione 3D Gladiatori di Roma, Regal Academy, tre film CGI Winx Club e il recente successo live action Maggie & Bianca Fashion Friends. Ed ora la nuova serie sui Gormiti.

Andrea Iervolino, cresciuto tra Cassino e il Canada è attualmente uno dei più prolifici produttori cinematografici itaiani nel mondo. Ha fatto quasi 100 film con tutte le più grandi star, ed è riuscito a far recitare persino Papa Francesco in uno spezzone nel film Beyond the Sun. E’ del 2018 la fondazione di TaTaTu, una piattaforma on demand che offre film, video musicali e sportivi oltre a programmi tv e altri contenuti. Tra i film co-finanziati e co-prodotti da Iervolino, il recente Modi di Johnny Depp, Ferrari di Michael Mann, Lamborghini di Bobby Moresco, In Dubious Battle di James Franco e The Music of Silence di Michael Radford (bio-pic su Andrea Bocelli).

