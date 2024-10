Giù le mani da Emily in Paris, Macron: 'Torni da noi, a Roma non ha senso'

"Emily in Paris a Roma non ha senso". "Lotteremo duramente. E chiederemo loro di rimanere a Parigi". È lapidario il presidente francese Emmanuel Macron: intervistato da 'Variety', esprime questo auspicio sulla popolare fiction Netflix, dopo l'ultima stagione, la quarta, che si concludeva con il trasferimento della protagonista (Lily Collins) a Roma.

Per l'inquilino dell'Eliseo la serie ha dato una spinta e una grande attrattiva turistica al paese e alla capitale. È talmente affezionato alla serie che la moglie, la première dame Brigitte, è apparsa in una puntata dell'ultima stagione.

Comparsata di cui il presidente si dice "molto fiero". Brigitte "è stata molto contenta di farlo", prosegue Macron: si tratta solo di un cameo di "pochi minuti, ma penso che sia stato un momento bellissimo per lei. Penso che sia buono per l'immagine della Francia". Alla domanda se non sia disposto anche lui a fare una comparsata, Macron replica con ironia: "Sono meno attraente di Brigitte".

"Caro Emmanuel Macron, tranquillo: Emily a Roma sta benissimo. E poi al cuor non si comanda: facciamo scegliere lei". E poi un emoticon che strizza l'occhio.

Così su X il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, rispondendo al presidente della Repubblica francese che, in un'intervista, ha espresso l'auspicio che la fiction 'Emily in Paris' resti ambientata nella capitale francese invece che a Roma.

Nell'ultima stagione, dopo l'ennesimo tira e molla con Gabriel (Lucas Bravo), Emily sceglie un nuovo amore italiano, Marcello (interpretato da Eugenio Franceschini) e viene trasferita dalla sua datrice di lavoro a Roma per seguire l'azienda di lui. Resta però in campo l'incognita Gabriel: in base a quanto visto nell'ultima puntata, potrebbe prendere un aereo per venire a recuperare la sua amata. Staremo a vedere (noi, e pure il presidente Macron).

Dal lancio nel 2020, la serie ha scatenato il pubblico e ha fatto notizia. C'è chi l'ha amata moltissimo, chi invece l'ha criticata, soprattutto in Francia e in particolare all'inizio, per aver perpetuato un'immagine della Ville Lumière con troppi stereotipi.

Le avventure europee di Emily Cooper, tra Parigi e Roma, non sono ancora finite. Dopo l'uscita nell'estate del 2024 della quarta stagione, Netflix ha ufficialmente dato il via libera alla quinta, confermando la notizia con un video che ritrae Lily Collins. "Nessun posto al mondo è come Roma", dice l'attrice prima di sorseggiare una tazzina da caffè di Emily in Paris, che rivela un grosso "5" segnato sul fondo.

La serie ha lasciato Emily, l'addetta di marketing americana trasferita a Parigi, mentre apre una finestra sui tetti di Roma… l'agenzia Grateau, e la sua boss Sylvie (Philippine Leroy - Beaulieu che ha avuto un flirt con l'amico italiano il regista pubblicitario Raoul Bova) le chiede di rimanere in Italia a gestire la succursale romana, e tra il neonato amore con Marcello e la fascinazione per la città eterna il gioco è fatto.

Nel frattempo, ha iniziato una nuova storia d'amore con un uomo italiano di nome Marcello Muratori, interpretato dall'attore Eugenio Franceschini: i due si sono visti girare in vespa nelle classiche location amate dai turisti.

Darren Star ha confermato a Tudum che le "vacanze romane" di Emily continueranno anche nella quinta stagione. "Non significa che non sarà a Parigi. Semplicemente sarà anche a Roma". Quanto a Gabriel (Lucas Bravo), lo chef francese, i due hanno concluso la quarta stagione con Gabriel che ha ufficialmente interrotto la loro storia d'amore, anche se in ultima analisi si pente, tentando di raggiungerla, ma lei sembra aver deciso.

Tantissime le reazioni sui social alle parole di Macron. Molto spiritosi gli italiani: una citazione vale per tutte, "Barattiamo Emily con la Gioconda".

