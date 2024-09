Vanoni fa gli auguri a Paoli: "Tu come gatto sei pigro Ron Ron"

"Tantissimi auguri Gino! Tu come gatto sei pigro Ron Ron": sono gli auguri di Ornella Vanoni a Gino Paoli per il suo compleanno, affidati all'ANSA. I due artisti, protagonisti di un sodalizio artistico e sentimentale, suggellato dalla poesia di 'Senza fine', tagliano insieme il traguardo dei 90 anni, Vanoni oggi e Paoli domani, 23 settembre.

Video La musica italiana festeggia i 90 anni di Ornella Vanoni



Gino, in un'intervista sempre all'ANSA, aveva detto "Ornella è dura come il quarzo, non ha bisogno di auguri, sa cavarsela oltre ogni previsione. Con questa libertà che le dà l'età può dire quello che vuole, è troppo in gamba e nessuno ha il coraggio di contrastarla né penso che qualcuno pensi di poterlo fare. Ciò che le posso dire è 'Ornella, continua così come sei!".







ORNELLA VANONI, 'SOGNO UN LIVE CON PAOLI E UN GOVERNO VERO'

