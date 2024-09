Amadeus: "Dalla Rai la stessa offerta di Warner Bros Discovery ma è mancato qualcosa"

"La Rai ha fatto di tutto economicamente, sul tavolo dell'avvocato che ha seguito le trattative c'erano due bozze contrattuali uguali, ma è venuto a mancare qualcosa dal punto di vista affettivo". Lo ha detto Amadeus durante la presentazione della stagione televisiva di Warner Bros Discovery rispondendo ad una domanda sulla fine del suo rapporto con la tv pubblica e il passaggio a Nove. "In Rai potevo avere un contratto che non avevo mai avuto, ma ho scelto di andare in un'altra azienda - ha aggiunto -, può sembrare una follia ma io vado a sensazioni e alla mia età il rapporto umano viene prima di molte altre cose, è fondamentale".

"In generale dal punto di vista affettivo non percepivo più quello che percepivo prima, anche se in Rai ci sono ancora tante persone che ammiro e che stimo - ha aggiunto il conduttore - poi le cose cambiano e vedi e senti cose che ti lasciano un po' perplesso". Amadeus ha citato come esempio l'ultima puntata di Affari tuoi, "quando nessun dirigente Rai si è presentato per il brindisi finale e mi è spiaciuto soprattutto per la squadra". A proposito della nuova conduzione del programma di access prime time di Rai1, Amadeus ha ammesso di non aver visto nessuna puntata: "Non lo faccio mai - ha aggiunto - sarebbe come guardare cosa fa la tua ex con il nuovo fidanzato".

"Sono un irrequieto della televisione, non ho mai voluto protrarre un programma oltre i 4 o 5 anni e ora ho voglia di fare cose nuove". Così Amadeus ha annunciato il suo arrivo sul Nove durante la presentazione della nuova stagione televisiva di Warner Bros. Discovery. Amadeus debutterà il 22 settembre nell'access con Chissà chi è (Endemol/ Shine Italy), il game show basato sul format americano Identity, in cui una coppia di concorrenti dovrà abbinare correttamente le 8 identità presenti in pedana alle 8 attività proposte sul tabellone. A seguire, sempre il 22 settembre in prima serata sarà il padrone di casa del Suzuki Music Party (Banijay Italia), una serata-evento nello scenario dell'Allianz Cloud di Milano, in cui oltre 20 protagonisti della musica italiana presenteranno le loro nuove hit dell'autunno.

Ad ottobre Amadeus tornerà con lo storico programma della tv italiana, in un certo senso il papà di tutti i talent show, che fu ideato dal fuoriclasse Corrado, La corrida (Banijay Italia e Corima): in ogni puntata i concorrenti presenteranno le loro stravaganti esibizioni.

"Siamo come fratelli ma mai parlato di un programma insieme": Amadeus ha parlato in questo modo di Fiorello e dell'eventualità del suo arrivo in WBD. "Non so se ci sarà opportunità di rivederci insieme, spero di sì - ha aggiunto - ma non so quando, dove e come. Non ho detto che lo avrei portato qui, decide lui dove andare".

