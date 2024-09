Compie 70 anni la foto più iconica di Marilyn Monroe

Una delle foto più famose di Marilyn Monroe, certamente la più iconica, compie 70 anni il 15 settembre.

La star, vestita di bianco, con la gonna sollevata da un soffio d' aria, venne ritratta nella celebre immagine nel 1954 dal fotografo Sam Shaw mentre era impegnata nella lavorazione del film ''Quando la moglie è in vacanza''.

L' immagine dell'attrice è stata pubblicata milioni di volte, non solo su libri e giornali ma anche su magliette, tazze, calendari. ''Non sono ancora nella tomba e sono furioso con mio figlio - affermò anni fa l'autore nel pieno di un contenzioso sui diritti d'autore - Mi deve restituire fino all'ultimo dollaro quello che mi ha truffato'' disse il fotografo, facendo causa per 100 milioni di dollari al figlio.

Shaw era amico di Marilyn Monroe. La foto venne concordata tra i due. Il soffio d'aria, proveniente dalla grata di un metrò, era stato provocato da un potente ventilatore situato sotto la grata. ''Vorrei poter dire di aver catturato al volo l'immagine - raccontò il fotografo - ma non sarebbe la verità. La foto è stata preparata con cura''.

