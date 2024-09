Emanuela Bruni, da palazzo Chigi al Maxxi

Storica dell'arte e giornalista, con una lunga esperienza al servizio delle Istituzioni, Maria Emanuela Bruni, è la "reggente" del Museo Maxxi di Roma dopo la nomina del presidente Alessandro Giuli alla guida del ministero della Cultura.

Prima donna, nel 2008, a guidare il Cerimoniale di Palazzo Chigi, giornalista professionista con un lungo incarico - dal 2000 al 2012 - a palazzo Chigi sia nell'ufficio stampa del governo, nel secondo Berlusconi, sia come capo dell'ufficio stampa istituzionale, del cerimoniale, della comunicazione dei Grandi Eventi e successivamente nel dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio, Emanuela Bruni, che è stata anche responsabile dei rapporti con la stampa del Ministero del Tesoro, dove fino al 1999 aveva anche coordinato la campagna di comunicazione sull' Euro del Governo italiano. Dal 2021 è anche consigliera comunale a Frascati dove dal 2017 al 2020 è stata assessora alle politiche culturali del comune.



Romana, del 1960, con una laurea in lettere con indirizzo storico artistico, è stata, tra l'altro direttore dell'Ufficio per la Comunicazione e le Relazioni esterne dell'unità per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia e ha fatto parte del Consiglio Nazionale per il G8 del 2009, dove ha gestito le relazioni internazionali del summit de L'Aquila. Nel 2002 è stata lei a coordinare l'organizzazione dei media il vertice Nato- Russia di Pratica di Mare.

Ha scritto numerose pubblicazioni sull'euro, nel 2011 ha curato i cataloghi Donne in Italia 1848-1914 e nel 2013 il Piccolo Dizionario delle Italiane.

