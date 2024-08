Caterina Caselli: 'Unite per denunciare la legge in Afghanistan'

"Uniamoci tutte e tutti per dare voce e denunciare questa infamia". E' quanto propone la cantante e produttrice Caterina Caselli Sugar commentando "con orrore" la nuova legge approvata dai talebani in Afghanistan che tra l'altro vieta alle donne di poter far sentire la propria voce in pubblico e di cantare in coro.



" Il coro, il canto è la voce dell'anima - dice in un video l'ex casco d'oro- questo divieto è di una violenza inaudita. Persino gli schiavi avevano la possibilità di cantare seppure con le catene ai piedi. Il canto è una forma di elevazione, permette anche di dimenticare la realtà". "Quello che vogliono fare - dice ancora Caselli -è annientare la donna e che non abbia gli stessi diritti dell'uomo" ." Noi donne che siamo libere che abbiamo la fortuna di vivere in una società che difende questi valori - conclude nel suo appello - dobbiamo essere unite e far sentire la nostra voce" .







