Cinque anni senza Nadia Toffa, la 'iena' dal sorriso dolce

Gli amici delle Iene ricordano Nadia Toffa, morta 5 anni fa, ripubblicando il video di un suo ballo lento e rilassato al mare al tramonto.

5 anni senza te. Ciao Nadia ❤️ pic.twitter.com/Sj40tcQFG9 — Le Iene (@redazioneiene) August 13, 2024

Era amatissima ma il tumore la portò via ad appena 40 anni. La sua forza, unita al suo sorriso arguto e alla sua grande intelligenza ed ironia, è rimasta nel cuore della gente che non l'ha dimenticata. Il suo coraggio l'ha portata a realizzare servizi di denuncia anche in situazioni pericolose, dalla Terra dei Fuochi a Taranto, che le diede la cittadinanza onoraria. Negli ultimi tempi il campo di battaglia si era spostato sulle cure raccontando di chemio e nausee con la forza e la speranza di sempre. In molti, malati e parenti di malati, si erano sentiti confortati dalla sua condivisione. "Non è importante quanto vivi ma come vivi" una delle ultime frasi di Nadia Toffa, una sorta di testamento spirituale.

Nadia Toffa

