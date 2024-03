Morto Eric Carmen, interprete di All by Myself e Hungry Eyes

Il cantante americano Eric Carmen, interprete delle hit Hungry Eyes (nella colonna sonora di Dirty Dancing) e All by Myself, poi interpretata da Celine Dion, è morto all'età di 74 anni. Lo ha annunciato la moglie, che non ha specificato dovesia avvenuta la morte e la causa del decesso.

"Il nostro dolce, amorevole e talentuoso Eric è morto nel sonno questo fine settimana. Era molto felice di sapere che per decenni la sua musica ha toccato così tante persone e sarà sempre ricordato da loro", ha scritto in un messaggio pubblicato sul sito dell'artista. Amy Carmen ha anche chiesto ai fan di "rispettare la privacy della famiglia mentre piangiamo la nostra tremenda perdita".

Nato nel 1949 a Cleveland, nell'Ohio, Eric Carmen ha iniziato la sua carriera musicale co-fondando negli anni '70 il gruppo rock The Raspberries, esperienza durata cinque anni. La band si è poi ritrovata nel 2004. Un concerto di questo tour è diventato poi un album, pubblicato nel 2017, intitolato Raspberries Pop Art Live.

Eric Carmen è noto soprattutto per All by Myself e Hungry Eyes, ma anche per Almost Paradise, che ha co-scritto per il film Footloose e che gli è valsa una nomination ai Grammy. I suoi successi sono stati interpretati da artisti diversi come Céline Dion, Shaun Cassidy (That's Rock 'n Roll) e John Travolta (Never Gonna Fall in Love Again).

