Brad Pitt, 60 anni come Benjamin Button

La terza eta' arriva per tutti, anche per Brad Pitt: ma la star di Benjamin Button spegne oggi 60 candeline proprio come il protagonista del suo film del 2008 su un uomo che 'invecchia alla rovescia'.

Il due volte premio Oscar (per 12 Years a Slave e C'era una Volta a....Hollywood) "è finalmente in una buona fase della vita", ha detto una fonte vicina all'attore che di recente si è trasferito a casa della nuova compagna, la designer di gioielli Ines de Ramon. Con le dipendenze e la pluriennale battaglia legale contro la seconda moglie Angelina Jolie (la prima tra 2000 e 2005 e' stata Jennifer Aniston) quasi dietro le spalle, Brad si prepara dunque ad aprire un nuovo capitolo: "Sta organizzando festeggiamenti alla grande perché l'età non gli fa paura. E' stata una strada lunga, ma finalmente e' di nuovo felice", ha detto la fonte.

Ci saranno feste, per i 60 anni di lui e il 19 dicembre, per i 31 di lei. "Stanno preparando un party congiunto alla grande, in stile Natale o Capodanno", ha appreso il Daily Mail.

Video I 60 anni di Brad Pitt

Il rapporto con Ines, con cui la relazione è cominciata un anno e mezzo fa, ha contribuito al nuovo stato di grazia: Brad ha passato l'estate con la nuova compagna viaggiando tra l'amato Chateau Miraval in Francia e il nuovo "castello" da 40 milioni di dollari acquistato a Carmel in California: "Hanno interessi e amici in comune", ha detto la fonte secondo cui "Brad non si era reso conto di quanto fosse solo fino a quando non ha incontrato Ines". Dopo i sette anni passati a combattere attraverso gli avvocati contro Angelina sulla custodia dei figli e la gestione dei vigneti francesi acquistati assieme all'ex moglie nel 2008 per 26 milioni di dollari, l'attore di Fight Club, Babel e da ultimo Babylon "pensa che di meritarsi questa nuova felicita'".

Con Ines non si parla ancora di matrimonio. Sette anni dopo, Brad sta lavorando a far pace con Angelina che e' anche la madre dei suoi figli Maddox, 22, Pax, 19, Zahara, 18, Shiloh, 17 e i gemelli Knox and Vivienne, 15. "Vuole che i ragazzi vedano che i genitori possono andare d'accordo prima di fargli conoscere la nuova compagna". Secondo gli amici è comunque un miracolo che Brad sia arrivato a questo punto: "La rottura lo aveva lasciato a pezzi e c'erano momenti in cui avrebbe perso tutto. Ora e' diverso".

