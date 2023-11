Bufera su Sean Combs, ex partner lo accusa di violenza

Sean Combs, l'impresario della musica e uno dei player piu' potenti dell'hip-hop mondiale, e' stato chiamato in causa a New York per stupri e abusi domestici che sarebbero durati oltre un decennio. A denunciare l'artista, che si fa chiamare anche Puff Daddy o Diddy, e' stata Cassie, una cantante R&B che Combs aveva messo sotto contratto con la sua etichetta Bad Boy e che per anni e' stata la sua compagna.

Il caso e' l'ultimo in una serie di denunce di abusi sessuali che hanno visto al centro vip della musica: tra questi Steven Tyler degli Aerosmith, l'executive L.A. Reid e Neil Portnow, l'ex capo dell'organizzazione dietro i premi Grammy.

Combs ha negato con forza le accuse e, attraverso un avvocato, le ha definite "vergognose". Il mogul dell'hip-hop sostiene che negli ultimi sei mesi Cassie ha minacciato di scrivere un libro pieno di dettagli scabrosi sulla loro relazione e ha chiesto 30 milioni di dollari in cambio del suo silenzio: un vero e proprio "ricatto", secondo l'impresario.

Douglas Wigdor, un avvocato di Cassie, ha detto che le parti hanno comunicato tra loro prima che lei facesse denuncia: "Combs le ha offerto una somma a otto cifre per metterla a tacere", ma la donna ha rifiutato: "Dovrebbe essere applaudita per il suo coraggio".

Vero nome Casandra Ventura, Cassie sostiene che Diddy l'avrebbe sottoposta a una serie di abusi cominciati poco dopo il loro primo incontro nel 2005 quando lei aveva 19 anni. La cantante afferma che Combs l'avrebbe picchiata, drogata e costretta a fare sesso per giorni con prostituti maschi, mentre lui filmava gli incontri a luci rosse che si sarebbero svolti in hotel di lusso a New York, Los Angeles, Miami e Atlanta.

Nel 2018, quando la relazione era quasi arrivata al capolinea, Combs si sarebbe poi introdotto a forza nella sua casa e l'avrebbe stuprata. "Dopo anni di silenzio e di buio sono finalmente pronta a raccontare la mia storia", ha proclamato Casandra: "Lo faccio a beneficio di altre donne soggette a violenza e abusi nel corso di una relazione".

Combs ha 54 anni e negli anni '90, lavorando con star come Notorious B.I.G. e Mary J. Blige, è stato il motore per la commercializzazione dell'hip-hop. L'impresario e' ricchissimo, con una fortuna stimata a un miliardo di dollari e guadagni annuali, secondo Forbes, di 90 milioni. Diddy e' forse l'executive musicale piu' famoso della sua generazione, ha scritto di lui il New York Times, ma l'azione legale lo descrive come un uomo violento, che, oltre ad aver ripetutamente picchiato Cassie, le avrebbe chiesto di portare in borsa la sua pistola e avrebbe avuto un ruolo nell'esplosione che nel 2012 ha distrutto l'auto del rapper Kid Cudi



