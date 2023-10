Muore a 59 anni Khaled Khalifa, lo scrittore siriano anti-Assad

Lo scrittore e sceneggiatore siriano Khaled Khalifa, autore di numerosi romanzi che lo hanno reso uno dei più rinomati autori contemporanei del suo Paese, è morto d'infarto a Damasco ieri sera all'età di 59 anni. Lo ha dichiarato una fonte vicina alla sua famiglia.

Noto critico delle autorità, il romanziere nato ad Aleppo è rimasto nel suo Paese nonostante la repressione e la guerra scoppiata nel 2011. "Rimango perché questo è il mio Paese. Ci sono nato, ci vivo, voglio morirci", aveva detto durante un'intervista del 2019. È conosciuto soprattutto per il suo terzo romanzo, 'Elogio dell'odio' nominato nel 2008 per il Premio internazionale di narrativa araba e nel 2013 per l'Independent Foreign Fiction Prize, e tradotto in diverse lingue. Racconta la storia di una giovane donna siriana di Aleppo, cresciuta nella più pura tradizione musulmana, che crede di trovare la libertà unendosi a un movimento fondamentalista che la introduce alla lotta jihadista. Nel 2013 ha vinto il prestigioso Premio Naguib Mahfouz assegnato dall'Università americana del Cairo.

Khalifa è stato ricordato da artisti, intellettuali e giornalisti sui social network, oltre che da attivisti politici in Siria e all'estero. Farouk Mardam Bey, editore francese di tre suoi romanzi con Actes Sud, ha scritto: "La forte emozione che ha travolto i social network non appena è stata annunciata questa terribile notizia è la misura non solo del suo grande talento di scrittore, ma anche della profonda simpatia che suscitava la sua calda personalità, traboccante di amore per la vita".

