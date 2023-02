"Se telefonando" scritta da Maurizio Costanzo nel 1966 per Mina

Grazie è la parola che ricorre in quasi tutti i messaggi di cordoglio sui social per la morte di Maurizio Costanzo. Dai politici, a cominciare da Giorgia Meloni "grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza", ai colleghi delle redazioni Rai, e non solo, come Mario Giordano che scrive "solo un infinito grazie", ai tanti attori che il 'Costanzo show' ha lanciato, alla gente comune che ringrazia Costanzo per le tante trasmissioni che hanno fatto la storia della televisione di questi anni. Anche il WWF ricorda "con affetto Maurizio Costanzo, amico e sostenitore della nostra associazione". Grazie a lui, scrive in un tweet il WWF, una puntata speciale del Costanzo show sostenne il referendum contro la caccia. Anche Gianluca Guidi dice grazie a Costanzo, "per la gentilezza sempre dimostrata nei miei confronti".



Eppoi i tanti grazie per la meravigliosa e immortale canzone "Se telefonando" testo di Costanzo e Ghigo De Chiara, musica di Ennio Morricone, che contribuirà a farlo ricordare per sempre.