ANSA/ Eleusi, Capitale europea cultura 2023 avvia celebrazioni

(di Patrizio Nissirio) (ANSAmed) - ROMA, 02 FEB - La città greca di Eleusi (in greco moderno Elefsina) è ufficialmente Capitale europea della cultura per l'anno 2023 dal primo gennaio, insieme a Timisoara (Romania) e Veszprém (Ungheria). Ma la sua inaugurazione prenderà il via sabato 4 febbraio con una grande kermesse sul lungomare della città ad ovest di Atene e una due giorni di mostre, concerti, DJ set ed eventi in tutta la città. Un programma sotto il titolo-filo conduttore Misteri della Transizione ideato dal direttore artistico Michail Marmarinos, diretto dal regista britannico Chris Baldwin.

La cerimonia di apertura sarà ispirata alla storia e alla mitologia della città, - celebre per i culti dalle origini pre-elleniche detti appunto Misteri Eleusini: protagoniste le Processioni e il legame tra il 'Mondo alto' e gli Inferi. Nel pomeriggio di sabato, quattro processioni arriveranno in città dal mare e dalla terra: TimeCircus, il collettivo artistico dal Belgio, dopo aver percorso 3.000 km in tutta Europa a piedi, il più lungo corteo di pellegrinaggio nella storia di Elefsina; il Movimento Elefsiniano, 14 associazioni locali sotto la cura artistica di Jenny Argyriou e Vassilis Gerodimos, che compongono il mosaico culturale della città, portando musica e danza nelle sue strade; decine di emerodromi (messaggeri), che partendo dal sito archeologico di Kerameikos ad Atene, percorreranno i 21 chilometri della Via Sacra che dall'antichità collega la città a Elefsina. C'è poi il viaggio inaugurale della Sacra Rotta del Mare, che toccherà sette comuni storici, collegando il Pireo ed Elefsina, accompagnato dai suoni di celebri compositori greci.

Ninfe appariranno inaspettate per le strade della città, sotto la direzione coreografica di Konstantinos Rigos e i costumi di Olga Karaververi.

La prima fase della Cerimonia di apertura sarà seguita da uno spettacolare evento sul lungomare, dal titolo Misteri di Transizione, dove il grande palcoscenico sarà il mare stesso.

Con la narrazione di Kostas Nizamis, la musica originale di Angelos Triantafyllou e le luci di Petko Tanch, accompagnati dalle voci del Chores di Marina Satti, culmineranno nell'emersione di una luminosa entità mitica dall'acqua.

La serata si concluderà con il gruppo di musica elettronica Stereo Nova alla The Old Iris Factory, quindi le danze nel Magazzino 1 dell'Antico Frantoio, una festa con musica scelta esclusivamente da dj donne di Elefsina e di altre capitali europee della cultura.

Domenica 5 febbraio, l'intera città diventa un palcoscenico a cielo aperto con le inaugurazioni di mostre che saranno tutte legate ai 'Misteri': Mystery 17 Melina, e Mystery 44 7 Columns dell'artista e compositore Heiner Goebbels nei Magazzini del vecchio frantoio, installazioni luminose e video come Mystery 32 Faces della fotografa e artista visiva americana Lina Bertucci nel municipio della città vecchia di Elefsina, performance come Mystery 108 Kamares del regista e performer Euripides Laskaridis nel Centro culturale Leonidas Kanellopoulos; mostre come Mystery 177 Visions from the Underworld nell'X-Bowling Art Center; la mostra-installazione Inventory II, di Vasilis Gerodimos e Jenny Argyriou; percorsi come Mystery 20 Narrative Archaeology nel sito archeologico di Elefsina. (ANSAmed).