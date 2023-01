I Profeti di Cremonini e The Plane con Gerard Butler

E' una settimana intensa e fitta di uscite in sala, anche per la coincidenza con il Giorno della Memoria, quella che si è aperta con il ritorno sul grande schermo di uno dei capolavori del sulfureo regista giapponese Takashi Miike (AUDITION). A seguire, il drammatico e attualissimo documentario di Andrea Segre e del gruppo Zalab TRIESTE E' BELLA DI NOTTE dedicato ai migranti della "rotta balcanica" che oggi vengono illegalmente respinti in Bosnia dalla polizia italiana perdendo così il diritto di identificazione e richiesta di asilo. Ma non andrebbe soprattutto perso il formidabile esercizio di cinema e memoria TRE MINUTI, meritoriamente portato in Italia dalla piccola Mescalito Film, diretto da Bianca Stigter con la voce narrante di Helena Bonham Carter. Tutto ruota intorno a un filmato amatoriale (appena tre minuti di pellicola in 16mm) che David Kurtz gira nel 1938 in una Polonia ancora ignara e pacifica filmando ignoti volti della comunità ebraica di Nasielks. Presto di quelle persone la Storia perderà le tracce, gente spazzata via dall'odio razziale del nazismo. Il filmato viene ritrovato dal nipote di Kurtz in Florida e Bianca Stigter rintraccia un testimone di allora a cui mostra la sequenza. Per 69, tesissimi minuti, il film consente un viaggio nel passato e nel dolore che è il miglior manifesto possibile per la Giornata della Memoria.

In sala arrivano PROFETI di Alessio Cremonini con Jasmine Trinca, Isabella Nefar, Ziyad Bakri, Omar El-Saeidi, Mehdi Meskar, Marco Horanieh, Orwa Kulthoum. Parte come un reportage nella Siria di appena ieri sotto l'incubo dell'Isis il nuovo lavoro del regista di "Sulla mia pelle": la giornalista italiana free lance Sara viene rapita dai fondamentalisti islamici insieme al suo operatore e alla guida locale. Accusata dio essere una potenziale spia, ma senza prove, la giovane donna viene tenuta in ostaggio in un campo d'addestramento dell'Isis e affidata alla custodia della moglie di un miliziano, la giovane Nur che dovrà cercare di convertire l'europea all'Islam. Ben presto però ci si accorge che l'autentico motore del racconto è il confronto tra due donne, lo scontro di due mentalità, l'attrazione per una fede che oppone certezze a dubbi fino a un finale sorprendente. Film intenso e libero da ogni pregiudizio, PROFETI è una delle opere più appassionanti e problematiche del cinema italiano di quest'anno, ma chi lo vedrà scoprirà presto che si può far pensare senza noia e senza etichette precostituite.

THE PLANE di Jean-François Richet con Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An, Daniella Pineda, Paul Ben-Victor, Remi Adeleke, Joey Slotnick, Evan Dane Taylor, Claro de los Reyes, Tony Goldwyn. Perfetto veicolo per il nuovo eroe del cinema action, narra la storia eroica di un pilota il cui volo di linea viene messo in pericolo da una violenta tempesta nei cieli delle Filippine. L'uomo riesce ad atterrare salvando tutti i passeggeri ma finisce nelle mani di un micidiale gruppo di ribelli locali. L'unico in grado di aiutarlo a salvare i compagni di sventura è un pregiudicato che l'FBI doveva scortare in prigione. Riusciranno i due a far scappare tutti dall'isola maledetta in cui sono atterrati? IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA di Paolo Genovese con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Sara Serraiocco, Gabriele Cristini, Giorgio Tirabassi, Lino Guanciale, Antonio Gerardi, Lidia Vitale, Vittoria Puccini, Elena Lietti, Thomas Trabacchi, Davide Combusti. Una settimana per decidere se cedere al desiderio di farla finita con la vita o rilanciare e affrontare le più grandi avversità. E' ciò che concede un misterioso personaggio (che nega di essere un angelo) a quattro persone diverse (un uomo, due donne, un ragazzino) sull'orlo del suicidio. Sulla scia di Frank Capra e di "La vita è meravigliosa"), Genovese confeziona un inno alla felicità senza lacrime. A LETTO CON SARTRE di Samuel Benchetrit con Joey Starr, Bouli Lanners, François Damiens, Ramzy Bedia, Vanessa Paradis, Gustave Kervern, Valeria Bruni Tedeschi, Raphaelle Doyle, Constance Rousseau, Vincent Macaigne, Bruno Podalydès, Jules Benchetrit. Anche i duri possono avere il cuore tenero senza saperlo. In una squallida cittadina nel nord della Francia un boss, due suoi tirapiedi e tanti altri, abituati da sempre alla violenza, vengono miracolosamente contagiati dalla bellezza dell'arte, dalla passione del teatro, dall'emozione di essere buoni almeno per un giorno. Commedia delicata e divertente, spesso sorprendente, è uno dei migliori titoli francofoni in arrivo. HOMETOWN, LA STRADA DEI RICORDI di Mateusz Kudla e Anna Kokoszka-Romer con Roman Polanski e Richard Horowitz. Due uomini con una memoria comune e una città, Cracovia, che li ha visti vivere le stesse dolorose esperienze nel ghetto falcidiato dalla furia nazista. 60 anni dopo il grande regista e il celebre fotografo si ritrovano e mettono in comune ricordi ed emozioni. Prodotto da Luca Barbareschi, il documentario arriva in sala per il Giorno della Memoria. ANTON CHECOV di René Férét con Nicolas Giraud, Lolita Chammah, Robinson Stévenin, Jacques Bonnaffé, Jenna Thiam, Brontis Jodorowsky, Marie Féret, Alexandre Zeff. Accurato biopic su un lato poco noto nella vita del grande scrittore russo che si guadagnava il pane come medico, fu scoperto per caso da due celebrità della letteratura come Grigorovitch e Suvorin, fino a rigettare la fama conquistata dopo la morte per tubercolosi di suo fratello.

Escono anche DOMINO 23, brillante satira sulla società e i mass media firmata dal gruppo Terzo Segreto di Fatima; la SECONDA VIA di Alessandro Garilli su una pagina dimenticata della ritirata di Russia che vide l'eroismo della compagnia 604 degli alpini comandata dal sergente Bisi; TEREZIN di Gabriele Guidi con Dominika Zeleníková, Alessio Boni, Cesare Bocci, altro titolo dedicato al tema della Shoah e concentrato sulla vicenda del musicista italiano Antonio e della violinista cecka Martina, detenuti nel lager nazista in Polonia. Infine due documentari: l'esperienza audiovisiva BILLIE EILISH: LIVE AT THE O2 diretto da Sam Wrench sul concerto della giovanissima cantante e HIGH MAINTENANCE, VITA E OPERE DI DANI KARAVAN diretto da Barak Heymann che si concentra sul rovello morale dell'artista novantenne a cui è stata commissionata un'opera per commemorare "i giusti" di Polonia, un paese che vide la violenza antisemita del nazismo più crudele.