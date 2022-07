Elodie contro Giorgia Meloni: "Il suo programma mi fa paura"

Elodie attacca nuovamente Fratelli d'Italia su Twitter. La cantante romana ha condiviso sul suo profilo social il programma del partito di Giorgia Meloni del 2018 con il commento: "A me sinceramente fa paura". Una presa di posizione netta, ma non nuova per l'artista che ha ricevuto molti like e commenti di condivisione del messaggio.

Elodie ha più volte criticato in passato le posizioni politiche di Fratelli d'Italia, in particolare quelle contro gli immigrati e la difesa della famiglia naturale. La cantante è infatti attiva nella difesa della parità dei diritti per il mondo Lgbt+ e si è schierata in favore dello ius soli.