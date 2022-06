Tanti in corteo al Pride di Roma: "Siamo 900mila"

Secondo gli organizzatori sono "900mila", le persone al Pride di Roma. È appena stato comunicato al microfono dal carro che apre il corteo. Applausi e urla tra la folla di gente attorno ai carri non appena è stato annunciato il numero dei partecipanti.



Piazza della Repubblica a Roma si tinge con i colori dell'arcobaleno. Migliaia le persone che si sono radunate per partecipare al Pride di Roma e che sfileranno per le strade della Capitale unite dalle parole 'Peace & Love' per chiedere la piena uguaglianza di diritti. Il corteo parte da piazza della Repubblica per arrivare poi a via dei Fori Imperiali e piazza Venezia.

Tra i 15 carri presenti quello del Circolo Mario Mieli, il carro della madrina del pride 2022, la cantante Elodie, e quelli delle famiglie arcobaleno e della comunità ebraica Lgbt+. In piazza anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Lo slogan scelto per l’edizione 2022 del corteo è “torniamo a fare rumore” in omaggio a Raffaella Carrà, icona Lgbt scomparsa il 5 luglio 2021. La manifestazione si celebrerà anchje in altre città italiane e internazionali, da Genova a Tel Aviv, in Israele, fino a Kathmandu e al Disneyland Paris.

Ad aprire il corteo le istituzioni cittadine, al fianco del Circolo Mario Mieli. A tenere lo striscione in prima fila del Roma Pride, con scritto il motto 'Torniamo a fare Rumore', il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, gli assessori capitolini e i presidenti di Municipio, e la madrina Elodie.

A Roma in piazza dell'Esquilino sono stati installati dei vasi dipinti con i colori dell'arcobaleno, "per dire che Roma è una città accogliente, aperta, inclusiva e solidale, per dire che ogni posto è il posto giusto per sentirsi a casa, le piazze, le strade, i parchi, la città intera", ha spiegato l'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti della capitale, Sabrina Alfonsi.

I Radicali italiani e +Europa hanno assicurato anche quest’anno la partecipazione all’iniziativa. "Dove marcia il Pride scoppia la pace", ha scritto stamani sui social la leader di +Europa Emma Bonino. "I Pride, nati come rivolta contro le discriminazioni subite dalla comunità LGBTI+, oggi sono un termometro attendibile per capire il grado di salute di una democrazia: dove sfilano nella loro libertà i cittadini, tutti i cittadini, vivono meglio. Dove sono proibiti, censurati o repressi brutalmente, mancano tutte le libertà”.

“Per questo oggi, dopo due anni difficili - continua Bonino rivolgendosi alla comunità Lgbt - ballate, cantate, urlate, rivendicate la piena uguaglianza, ne avete tutto il diritto. Teniamoci stretta la libertà, teniamoci stretta l'Europa che la tutela, teniamoci stretti i Pride. Io sono ancora un po' acciaccata dopo una caduta ma - conclude - col cuore sfilerò con tutte e tutti voi".

Non mancano però azioni contrarie al Pride. Il movimento politico cattolico Militia Christi e il movimento nazionale della Rete dei patrioti hanno affisso all'alba manifesti lungo il percorso del corteo di opposizione a quello che chiamano un "triste evento". "Con tale iniziativa, che riporta le intramontabili parole di Papa S. Giovanni Paolo II sull'essenza di tale sciagurata questione - spiegano - intendiamo bollare come irresponsabili le istituzioni, dal Comune di Roma alla Regione Lazio, per aver concesso spazi e patrocinio a manifestazioni ideologiche intolleranti, che irridono volgarmente la religione e la fede di miliardi di persone".