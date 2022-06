Musica: morto il chitarrista e compositore Alvaro Company

(ANSA) - FIRENZE, 19 GIU - Il chitarrista e compositore Alvaro Company, discepolo di Andrés Segovia e, per la composizione, di Luigi Dallapiccola, tra i massimi esponenti della 'Schola Fiorentina', si e' spento ieri nella sua casa fiorentina. A darne notizia, in una nota, il Conservatorio Cherubini.

"Un grande maestro che nella sua doppia vocazione di chitarrista, compositore e docente al Conservatorio Cherubini di Firenze, membro della 'Schola Fiorentina' ispirata a Luigi Dallapiccola, sviluppò in una Firenze coraggiosa e lungimirante, si spiega nella nota, un importante percorso didattico e compositivo di ricerca sulla chitarra e sulla musica contemporanea. Fiorentino, di origine catalane, nacque a Firenze il 25 giugno 1931. Dal 1960, Company ha iniziato il suo percorso didattico al 'Cherubini'. Ha creato la cattedra di chitarra classica di cui è stato titolare per quasi quarant'anni e tra gli altri ha composto 'Las seis cuerdas', ispirato a una poesia di García Lorca. Tra i suoi allievi storici Ganesh Del Vescovo, Alfonso Borghese, Vincenzo Saldarelli, Nuccio D'Angelo e lo stesso Giorgio Albiani, attuale docente al Conservatorio di Firenze. Ha ideato una metodologia esecutiva rivolta agli strumentisti in genere, cui ha dato il nome di 'Biodinamica musicale'. Nel 1991 una commissione composta da Abbado, Accardo, Gavazzeni, Giulini, Muti, Pollini, oltre che dai massimi critici italiani, e presieduta da Petrassi, gli ha conferito il 'Premio Massimo Mila' "per l'esemplare impegno didattico di una vita". Nel '96 al Primo Convegno Nazionale Chitarristico a Pesaro gli è stato attribuito il 'Premio Didattica per Chitarra' e nel '99, in occasione del IV Convegno Nazionale Chitarristico ad Alessandria, gli è stata assegnata la 'Chitarra d'oro' per la composizione. Domani, alle ore 17, al Teatro Niccolini si terrà la Conferenza del maestro Mario Ruffini, dal titolo 'Il Novecento contaminato di Dallapiccola: Firenze fra musica, guerra e impegno civile', e sarà dedicata al maestro Company. noltre per ricordare e onorare Company il Conservatorio Cherubini ha organizzato nella sua sede un concerto che si terrà lunedì 27 giugno alle ore 21 nella Sala del Buonumore Pietro Grossi a Firenze. (ANSA).