Fedez dimesso dal San Raffaele. Esce con la moglie Chiara: "Sto bene"

Fedez ha lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano dove è stato operato per un tumore endocrino al pancreas. Il cantante era ricoverato dal 22 marzo nel reparto solventi. "Sto bene" le prime parole dette all'uscita dall'ospedale, con accanto la moglie Chiara Ferragni.

"Tornare a casa per me sarà tornare a vivere": così Fedez ha scritto in una breve clip con il figlio Leone pubblicata l'altra sera. In questi giorni di degenza la moglie, Chiara Ferragni, ha trascorso molte notti in ospedale con lui e anche ieri sera ha pubblicato una storia su instagram distesa su un letto dell'ospedale mentre fa con le dita la V di vittoria.