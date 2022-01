E' morto Mark Forest, fu Ercole e Maciste in film genere peplum

Addio a Mark Forest, diventato famoso negli anni '60 per aver interpretato i ruoli di Maciste ed Ercole in film di genere 'peplum'. Aveva 89 anni. Nato a Brooklyn nel 1933 ma di origini italiane, Forest, il cui vero nome era Lou Degni, iniziò a praticare bodybuilding a 13 anni. Fu un talent scout di Hollywood a notare il suo fisico dopo aver visto una foto e lo invitò ad un provino a Hollywood per il ruolo di Tarzan. Non ottenne la parte, ma divenne parte del team di Mae West, attrice e sex symbol americana, per il suo show di Las Vegas. In quegli anni partecipò a diverse gare di sollevamento pesi vincendo anche il titolo di "Mr. Muscle Beach" in California.

Dopo il successo mondiale de Le fatiche di Ercole (1958), divenne il secondo attore americano ad essere ingaggiato da produttori italiani. Fu scritturato per tre pellicole, mentre 'La vendetta di Ercole' (1960), diventato 'Goliath and the Dragon' negli Stati Uniti, fu il suo primo film per il mercato americano. Negli anni successivi Forest continuò con il genere peplum, interpretando diversi ruoli di Maciste. Alla fine lasciò il cinema per diventare cantante d'opera. Tra le sue ultime attività, anche quella di voice coach.