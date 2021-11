Alle Gallerie d'Italia di Milano in mostra il ‘Grand Tour'

Le Gallerie d'Italia-Piazza Scala, museo di Intesa Sanpaolo a Milano, dedicano una mostra al 'Grand Tour. Sogno d'Italia da Venezia a Pompei', che sarà aperta al pubblico dal 19 novembre al 27 marzo 2022. L’esposizione, curata da Fernando Mazzocca, con Stefano Grandesso e Francesco Leone, è realizzata in partnership con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e il Museo Ermitage di San Pietroburgo.

Sono circa 130 opere le opere in mostra provenienti dalla collezione Intesa Sanpaolo, da collezioni private e numerose istituzioni culturali italiane e internazionali che porteranno il visitatore alla scoperta dell'Italia meta privilegiata del Grand Tour nel Settecento per letterati, intellettuali e giovani aristocratici che si stavano formando.

La presentazione della mostra, con un intervento del curatore Fernando Mazzocca, verrà trasmessa in streaming domani alle ore 18.00 sul sito Ansa.it e sul sito gruppo.intesasanpaolo.com.

Intervengono anche Gian Maria Gros-Pietro, Presidente di Intesa Sanpaolo e Giovanni Bazoli, Presidente emerito di Intesa Sanpaolo.