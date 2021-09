Il Premio nazionale di Letteratura Neri Pozza in streaming il 10 settembre

La quinta edizione del Premio nazionale di Letteratura Neri Pozza va anche in streaming con la proclamazione del vincitore venerdì 10 settembre. Come da tradizione a ospitare la cerimonia sarà il Teatro Olimpico di Vicenza: i cinque finalisti, designati lo scorso 12 luglio, saranno presenti alla serata, durante la quale si darà lettura dei voti della giuria e verrà eletto il vincitore che si aggiudicherà 25mila euro e la pubblicazione dell'opera da parte della casa editrice.

I finalisti che si contendono il premio sono Enrica Aragona con Dove il mare diventa cielo, Luca Illetterati con Rimane sempre qualcosa, un quasi niente, Luca Saltini con Fino al confine, Pierpaolo Vettori con Un uomo sottile e Stefano Amato con La candela di Krujë che si aggiudica il premio per la categoria degli under 35. La serata al Teatro Olimpico verrà condotta da Chiara Piotto, giornalista di Sky, e avrà come ospite Silvio Orlando che, accompagnato dall'Ensemble dell'Orchestra Terra Madre diretta da Simone Campa, si esibirà in una performance tratta dallo spettacolo La vita davanti a sé, dall'omonimo romanzo di Romain Gary.

La novità di questa 5/a edizione è la possibilità anche per chi non sarà al Teatro Olimpico di Vicenza di seguire la cerimonia in diretta streaming sulla pagina Facebook di Neri Pozza e sui canali digitali de Il Giornale di Vicenza, L'Arena e Bresciaoggi. La serata verrà trasmessa live su ANSA.it, media partner dell'evento, e sul sito e la pagina Facebook del Circolo dei Lettori di Milano.

Il premio, patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Vicenza, è promosso da Confindustria Vicenza e ha il supporto di BPER Banca. La sezione giovani è organizzata in collaborazione con Il Circolo dei Lettori di Milano diretto da Laura Lepri.