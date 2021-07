Cannes, Argento e McQueen in attesa del Palmares

Il Totopalma, ossia le previsioni della vigilia, sono state lo sport preferito della penultima giornata del festival di Cannes. Il Palmares arriva domani con la cerimonia di chiusura: sabato mattina, Spike Lee e la sua giuria entreranno in conclave, che di solito si tiene in una villa fuori città, per decidere i premi. Vietati telefonini e ogni 'contatto' esterno. Tradizionalmente, un secchiello da champagne funge da urna: i giurati mettono un piccolo pezzo di carta piegato in quattro. Quando tutto va bene, la lista dei premi viene chiusa a metà pomeriggio. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti nei primi due scrutini e a maggioranza relativa nei successivi. Il presidente Pierre Lescure e il delegato generale Thierry Frémaux assistono alle deliberazioni, ma non partecipano alla votazione. Non appena possibile, i funzionari del festival fanno sapere alle produzioni che il film ha vinto, senza dire di quale premio si tratta, invitandoli alla cerimonia.

Un vincitore intanto già c'è: Marco Bellocchio. Domani sarà Paolo Sorrentino, come anticipato nei giorni scorsi dall'ANSA e confermato oggi ufficialmente da Fremaux, a consegnare la Palma d'oro d'onore. In sala atteso anche Pier Francesco Favino, "Caro maestro dopo che mi hai portato in capo al mondo - in Brasile per le riprese del Traditore, ndr - non posso non venire a festeggiarti in una giornata così speciale. Mi levo il poncho e arrivo", ha detto mentre Valeria Golino è stata presente oggi alla emozionante premiere di Marx può aspettare. "Se questo che avete visto vi ha emozionato vuol dire che c'è qualcosa che esce dalla casa di Bellocchio e arriva a tutti..."., ha detto alla platea sold out della sala Debussy con accanto i figli Pier Giorgio e Elena e la moglie Francesca Calvelli.

Dario Argento, attore per Gaspar Noé in Vortex nella parte di un critico alle prese con la moglie malata di Alzheimer, un'amante che abbandona per occuparsi a tempo pieno della moglie, e un figlio alle prese con la tossicodipendenza. Un film che "parla d'amore - ha spiegato - anche oltre quanto si immagini, un amore che a volte è così forte che ti porta oltre la stessa realtà. E nel caso di persone non più giovani questo può diventare drammatico".

Nel Rendez Vous, il regista, sceneggiatore, videoartista inglese Steve McQueen, tre Oscar per 12 anni schiavo, celebre anche per cura maniacale nella costruzione dello spazio, definisce il suo "non un mestiere ma una passione" e promette di tornare a Cannes con un film in gara. Il suo marchio di fabbrica sono i lunghi piani sequenza in cui letteralmente avvolge lo spazio e i personaggi. "Anche in questo caso - ha detto alla platea di fan adoranti - non si tratta di semplice ricerca estetica. Ma ciò che mi interessa è coinvolgere lo spettatore in una percezione del tempo che passa. Per ben tre volte ha collaborato con Michael Fassbender (tra cui Hunger, con cui vinse la Camera d'oro e Shame su un uomo sex addicted): "Abbiamo quel tipo di comunicazione silenziosa - ha raccontato - che ogni autore penso sogni di trovare nel suo protagonista".

Gli ultimi due film del concorso sono legati dal tema comune della malattia mentale, del disagio di esistere fino alle estreme conseguenze: Nitram dell'australiano Justin Kurzel, su un giovane tormentato, interpretato (da Palma) da Caleb Landry Jones e ispirato alla strage di Port Arthur del 1996, in Tasmania, e Les Intranquilles (The Restless) del belga Joachim LaFosse, su un artista bipolare (Damien Bonnard), anche qui ispirato ad una figura vera, quella del padre, famoso fotografo maniaco-depresso, e dei suoi rapporti con la famiglia, la moglie Leïla (Leïla Behkti) e il figlio Amin. Si chiude stasera tra glamour - con il charity evento dell'amfAR ad Antibes presenti tra i tanti Spike Lee, Nicole Kidman, Sharon Stone - e musica con Bill Murray e i musicisti del documentario New Worlds: The Cradle of Civilization di Andrew Muscato, che si esibiscono live in sala. (ANSA).