Broadway riparte, anche con il vaccino obbligatorio

Broadway riapre alla fine dell'estate e "Hamilton" torna in scena col cast e la troupe completamente vaccinati: questo l'ordine del produttore Jeffrey Seller allo staff del popolare musical rap di Manuel-Lin Miranda prima che il 14 settembre si riaccendano le luci della ribalta.

Altri quattro show hanno annunciato la ripresa degli spettacoli dopo che il governatore Andrew Cuomo il 5 maggio ha dato luce verde: sono "Lion King", "Wicked" e "Il Fantasma dell'Opera", ma solo "Hamilton" ha esplicitato la richiesta che tutto il personale sul palco e dietro le quinte abbia ricevuto il vaccino. Una precauzione essenziale: le maestranze di Broadway lavorano a stretto contatto di gomito mentre gli attori e ballerini sono particolarmente esposti al contagio perche' non portano la maschera mentre cantano, ballano, si baciano o fanno la lotta.

Il piano di Seller e' arrivato mentre molti college americani, a partire da Harvard, hanno deciso che gli studenti devono essere vaccinati se vogliono frequentare sul campus il prossimo semestre e lo stesso atteggiamento e' allo studio in molte imprese private. Non e' chiaro invece cosa sara' richiesto agli spettatori: Cuomo ha autorizzato i teatri a riaprire a piena capacità e le maschere, in assenza di misure di distanziamento sociale, saranno probabilmente di rigore per tutto lo spettacolo, anche se l'annuncio di ieri del Cdc per le persone completamente vaccinate potrebbe cambiare la situazione.

"Hamilton", "Lion King" e "Wicked' hanno sincronizzato le loro riaperture sfalsando di mezz'ora ciascuno l'inizio degli show per permettere ad autorità e stampa di passare da un teatro all'altro. Per Broadway il ritorno delle luci della ribalta e' un momento epocale dopo i lunghi mesi del lockdown da Covid e i produttori si aspettano una risposta entusiasta da parte del pubblico, almeno a giudicare dai prezzi dei biglietti che sono tornati ai livelli pre-pandemia. In tutto in settembre riapriranno nove show, mentre un'altra decina sono in cantiere per l'autunno. Prime a riaprire sono produzioni collaudate che confidano di attirare abbastanza clienti da riempire i teatri, anche se difficilmente il turismo internazionale per quella data sara' tornato ai livelli pre-Covid. Oltre a "Lion King", "Wicked", "Hamilton e "Fantasma dell'Opera", riprenderanno gli spettacoli "Six", "American Utopia" di David Byrne, "Come From Away", "Moulin Rouge! The Musical" e un'altra produzione di Disney, "Aladdin". (ANSA).