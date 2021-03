Hit Parade , al top Ermal Meta

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - E' Ermal Meta con 'Tribu Urbana' a conquistare la vetta della classifica degli album più venduti della settimana e il primo posto tra i vinili, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Balza al secondo posto Annalisa con 'Nuda10' e si registra l'ingresso di molti cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021. Tra le new entry Aiello con 'Meridionale' e Fulminacci con 'Tante care cose' che si piazzano rispettivamente al quarto e quinto posto. Mantengono la terza posizione 'Obe' di Mace e l'ottava Gazzelle con 'Ok'. Slittano dal quarto al settimo Capo Plaza con 'Plaza', dal secondo al sesto posto la compilation 'Sanremo 2021' e dal sesto al nono 'Il ballo della vita' dei vincitori Maneskin. Chiude ldi nuovo la top ten Sfera Ebbasta con 'Famoso'.

Sanremo fa man bassa fra i singoli dove balza in testa 'Musica leggerissima' di Colapesce& Di Martino seguiti da 'Voce' di Madame. Retrocedono dal primo al quarto posto 'Chiamami' della la coppia Michielin-Fedez (secondi al festival) e al terzo i vincitori Maneskin con 'Zitti e buoni'. Tutte new entry nella classifica dei vinili con al top Ermal Meta e l'arrivo di Aiello e Fulminacci.

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 12 al 18 marzo 2021: 1) TRIBU URBANA, ERMAL META (MESCAL) 2) NUDA 10, ANNALISA (WM ITALY) 3) OBE, MACE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 4) MERIDIONALE, AIELLO (RCA RECORDS LABEL) 5) TANTE CARE COSE, FULMINACCI (MACISTE DISCHI/ARTIST FIRST) 6) SANREMO 2021, VARIOUS (SME STRATEGIC MARKETING GROUP-SONY) 7) PLAZA, CAPO PLAZA (PLAZA MUSIC/ATLANTIC/WM ITALY-WARNER MUSIC) 8) OK, GAZZELLE (MACISTE DISCHI/ARTIST FIRST) 9) MANESKIN, IL BALLO DELLA VITA ((RCA RECORDS LABEL-SONY) 10) FAMOSO, SFERA EBBASTA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) Questi i singoli più scaricati: 1) MUSICA LEGGERISSIMA, COLAPESCE & DIMARTINO (RCA NUMERO UNO) 2) VOCE, MADAME (SUGAR-UNI) 3) ZITTI E BUONI, MANESKIN (RCA RECORDS LABEL-SME)4) CHIAMAMI PER NOME, FRANCESCA MICHIELIN & FEDEZ (RCA RECORDS LABEL-SME) 2) ZITTI E BUONI, 3) MUSICA LEGGERISSIMA, COLAPESCE & DIMARTINO (RCA NUMERO UNO-SME) 4) VOCE, MADAME (SUGAR-UNI) 5) LA GENESI DEL TUO COLORE, IRAMA (WM ITALY-WARNER MUSIC) E infine questa la classifica dei vinili: 1) TRIBé URBANA, ERMAL META (MESCAL) 2) 77 SINGOLI / LP 3-LP 4, LIGABUE (WARNER RECORDS) 3) TANTE CARE COSE, FULMINACCI (MACISTE DISCHI / ARTIST FIRST) 4) MERIDIONALE, AIELLO (RCA RECORDS LABEL) 5) SI VIAGGIARE... 1972, 1977, LUCIO BATTISTI (RCA NUMERO UNO) (ANSA).