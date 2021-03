Oscar: due nomination per Pinocchio di Garrone

Due nomination agli Oscar per Pinocchio di Matteo Garrone: e' candidato per i costumi di Massimo Cantini Parrini e per il make up di Mark Coulier, Dalia Colli e Francesco Pegoretti. L'annuncio oggi. La cerimonia delle statuette sarà il 25 aprile.

Laura Pausini e' stata candidata agli Oscar per "Io Si" nella categoria della miglior canzone originale per il film La vita davanti a sè di Edoardo Ponti.

"Notturno" di Gianfranco Rosi e' rimasto fuori dalle nomination agli Oscar. Il film di Rosi era entrato nella shortlist dei quindici migliori documentari ma e' stato escluso dalla cinquina.

Due donne registe hanno ottenuto la nomination agli Oscar, ed è la prima volta nella storia quasi centenaria degli Academy Awards: sono Chloe Zhao e Emerald Fennell, rispettivamente per "Nomadland' e "Promising Young Woman'.

Chadwick Boseman, l'attore afro-americano prematuramente morto di cancro, ha ottenuto una candidatura postuma agli Oscar per la sua ultima interpretazione. Boseman e' entrato nella cinquina dei migliori attori per "Ma Rainey's Black Bottom" e se la dovra' vedere con Riz Ahmed ("Sound of Metal", il primo musulmano in corsa per gli Academy Awards), Anthony Hopkins ("The Father"), Gary Oldman ("Mank") e Steven Yeun ("Minari").