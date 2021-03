Raoul Casadei e Romagna Mia, 65 anni di successi

La storica canzone 'Romagna mia', portata al successo da Raoul Casadei, e' stata scritta nel 1954 dallo zio di Raoul, Secondo Casadei, fondatore dell'Orchestra Casadei, e - secondo i dati Siae - e' uno dei cinque brani italiani piu' eseguiti nel mondo. Negli anni '70, con la febbre del liscio, 'Romagna mia' venne incisa da cantanti famosi, tra cui Claudio Villa, Nilla Pizzi, Orietta Berti, Rosanna Fratello. Piu' recentemente e' stata ripresa dai Nomadi, da Jovanotti, Guccini, Arbore, Proietti e recentemente da Amalia Gre' con Fiorello.

La stessa regina della disco music Gloria Gaynor, ha interpretato 'Romagna mia' in una particolare versione soul. La canzone e' inoltre stata tradotta in diversi lingue, dal russo al giapponese. '''Romagna mia' e' la vera canzone popolare, anche perche' essendo un valzer rappresenta il liscio, che e' il ballo italiano per eccellenza - spiega Raoul Casadei - l'ha cantata il Papa, qualcuno l'ha proposta come inno nazionale e rappresenta la regione italiana piu' allegra e solare, l'Emilia Romagna''. Casadei ha voluto celebrare i 50 anni di 'Romagna mia' interpretando se stesso, nel film 'Ogni volta che te ne vai', prodotto dalla Fandango di Domenico Procacci, nelle sale dal 23 aprile.