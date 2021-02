Oscar: 'Notturno' di Rosi nella shortlist dei migliori documentari

"Notturno" di Gianfranco Rosi entra nella shortlist dei migliori 15 documentari in corsa per la nomination agli Oscar. Le candidature estratte dalla shortlist saranno annunciate il 15 marzo e le statuette saranno attribuite il 25 aprile, in ritardo di due mesi a causa della pandemia da Covid. Il film di Rosi e' distribuito in Nord America dalla Super Ltd, divisione di Neon. Non e' rientrato nella shortlist del miglior film straniero che include il bosniaco "Quo Vadis, Aida?" presentato a Venezia.

E c'è anche altra Italia nelle shortlist degli Oscar annunciate stanotte, oltre a Notturno di Gianfranco Rosi entrato tra i documentari (e non sul film straniero): il trucco di Pinocchio di Matteo Garrone nella categoria Make Up e acconciature, la colonna sonora e la canzone 'Io sì' interpretata da Laura Pausini per il film di Edoardo Ponti con Sophia Loren 'La vita davanti a sé', e Filippo Meneghetti, il regista italiano expat in Francia il cui film d'esordio Due (in Italia uscirà con Teodora) ha superato il primo step ed è entrato nella shortlist per la nomination del film internazionale. E c'è Italia o meglio Sophia Loren anche nella shortlist per i documentari brevi con What Would Sophia Loren Do? di Ross Kauffman incentrato sull'attrice