Bolle, Vasco danzerà con me e io canto con Michelle

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - La sfida più importante quest'anno per Roberto Bolle non era tentare una nuova ed inedita performance, ma esserci. Un grande soddisfazione quindi aver portato a termine, pure con tutte le difficoltà legate all'emergenza sanitaria, la quarta edizione di 'Danza con me', lo spettacolo di Capodanno di Raiuno (in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl) diventato ormai un appuntamento fisso e atteso.

Ancora più delle altre volte "un dono" lo ha definito il direttore di Rai1 Stefano Coletta che ha presentato oggi lo show in streaming insieme al vice Claudio Fasulo, augurandosi che sia un messaggio di fiducia e speranza per accompagnare anche la rete verso la nuova stagione. Speciali pure gli ospiti che hanno accettato l'invito di Bolle, direttore artistico e protagonista del suo programma, che mescola arte e ironia, contemporaneità (raccontata sia a parole che in travolgenti passi di danza) al classico.

Ci sarà Vasco Rossi, che manca da un programma televisivo da una quindicina di anni che lancerà in esclusiva la sua nuova canzone nel segno e nella speranza della rinascita. Il brano, 'Una canzone d'amore buttata via', è stato coreografato da Mauro Bigonzetti per Roberto Bolle insieme con la ballerina Virna Toppi. "Danzeremo davanti a Vasco e poi anche lui ballerà con noi', ha annunciato Bolle. Ma anche Bolle si cimenterà in qualcosa che non ha mai fatto: canterà ("mai neppure un karaoke") insieme all'altra ospite speciale della serata, la showgirl Michelle Hunziker, alla quale è affidato pure il compito di introdurre uno dei temi di impegno sociale, altro aspetto che da sempre caratterizza il programma, quello della violenza sulle donne.

Mentre il cantante Ghali affronterà il problema dell'integrazione razziale, la pandemia con tutto il suo carico di morti, paure e crisi economica, che ha penalizzato in modo particolare il mondo dell'arte e dello spettacolo, prenderà forma in una coreografia da inferno dantesco. Ma il programma vuole soprattutto far sorridere e trasmettere fiducia. Per questo la conduzione è stata affidata alla coppia di attori Francesco Montanari e Stefano Fresi. Accanto a loro l'ironia di Miriam Leone.

E sarà soprattutto lo stesso Bolle a giocare con se stesso.

"Il programma inizierà attorno ad un mio difetto, non vi rivelo quale, ma sarò io stesso a prendermi in giro", ha detto. Per la contaminazione di generi la danza questa volta si confronterà con il calcio in un altro divertente siparietto, con ospite il giornalista Fabio Caressa che farà la telecronaca di un balletto di Bolle. Quella classica invece sarà rappresentata con grandi titoli del repertorio, da 'L'Histoire de Manon' di Kenneth MacMillan al passo a due del 'Lago dei cigni'.

'Danza con me' ha richiesto anche quest'anno mesi di preparazione, resa ancora più complicata dall'emergenza sanitaria. "Abbiamo dovuto rinunciare a tanti ospiti stranieri, ma così abbiamo dato più spazio agli artisti italiani, avevamo il timore di non arrivare a termine, invece questa è l'edizione più bella di tutte", ha spiegato Bolle. "Quando sono diventato direttore una delle prima cose che mi sono chiesto è perchè una sola volta l'anno - ha detto Coletta - poi ho capito cosa richiede realizzarlo, ma io sono tenace e non ho ancora rinunciato all'idea che diventi un prodotto seriale". (ANSA).