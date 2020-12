Nella storia Dark Knight, Blues Brothers e Grease

- Grease, The Dark Knight, Shrek, The Blues Brothers, The Hurt Locker, sono alcuni dei 25 film che entrano a far parte della storia diventando tesoro culturale in Usa. La Biblioteca del Congresso ha infatti pubblicato l'elenco dei film che sono stati inseriti nel National Film Registry perche' giudicati culturalmente, storicamente o esteticamente significativi. Far parte della lista, che ogni anno è sempre di 25 film, vuol dire il film sarà preservato sotto i termini del National Film Preservation Act del 1988.

Quest'anno nell'elenco sono finiti un numero record di film diretti da donne o registi di colore, rispettivamente nove e sette. Tra questi Suspended Sentence (Suspense, 1913) un film muto co-diretto e interpretato da Lois Weber (1879-1939) e The Hurt Locker (2008) di Kathryn Bigelow, l'unica donna ad aver vinto un Oscar come miglior regista. Regia al femminile anche per Bread, film muto statunitense del 1918 diretto da Ida May Park, With Car and Camera Around the World (1929) co-diretto da Aloha Wanderwell, La preda della belva (Outrage) film del 1950, diretto da Ida Lupino.

Due film del 1982 Losing Ground e Illusions sono stati diretti da due registe afro-americane, rispettivamente Kathleen Collins e Julie Dash. The Devil Never Sleep del 1994 è invece di una regista messicana, Lourdes Portillo. Nell'elenco anche I gigli del campo (Lilies of the Field) un film del 1963 diretto da Ralph Nelson con Sidney Poitier, il primo afro-americano a vincere un Oscar come miglior attore.

"Includendo una varietà di registi - ha detto Carla Hayden, a capo della Biblioteca del Congresso - non stiamo solo cercando di stabilire dei record bensì anche di dare la giusta versione di fatti riportati incorrettamente mettendo in risalto gli straordinari contributi che le donne e le persone di colore hanno dato al cinema americano, nonostante enormi difficoltà".

The Dark Knight (2008) di Christopher Nolan, tra le altre cose, è stato scelto anche per essere un blockbuster, non a caso nella lista è il film che ha incassato di più a livello mondiale, oltre un miliardo di dollari. Straordinaria l'interpretazione di Joker di Heath Ledger, morto nel 2008, al quale fu assegnato un Oscar postumo nel 2009. Stesso discorso per Shrek (2001) con 484 milioni globalmente. La musica è stata anche tra i criteri di selezione di quest'anno, per questo la scelta di Grease (1978), The Blues Brothers (1980), Buena Vista Social Club (1999). Sono 800 in totale i film finora inseriti nel National Film Registry. Ogni pellicola deve avere almeno dieci anni di vita. (ANSA)