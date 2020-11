Gigi Proietti: la commozione corre sui social

Andarsene nel giorno dell'80/o compleanno, "una mandrakata", scrive un utente su Twitter. La commozione per la scomparsa dell'attore invade i social e sono tantissimi a rendere omaggio al suo talento istrionico e totale, citando anche le battute e i personaggi più celebri dell'infinita galleria di ritratti consegnati alla storia dello spettacolo, dal Cavaliere nero al 'whisky maschio senza raschio'.

"Ciao Maestro e amico. RIP", scrive Alessandro Gassmann postando una foto che lo ritrae in montagna accanto a Proietti.

"Non poteva esserci risveglio peggiore. Oggi, nel giorno stesso del suo 80mo compleanno, ci ha lasciato per sempre Gigi Proietti", è l'addio di Rita Pavone, che ha "amato tantissimo il talento ma anche l'umanità di quest'uomo con cui ho avuto la grande gioia di lavorare. Addio Gigi. Ci mancherai tantissimo.

RIP".

"Senza parole... Questa volta l'inchino a #gigiproietti lo facciamo tutti noi", scrive Fabio Fazio. "Grazie, grande #GigiProietti. Ogni donna e uomo dello spettacolo ti deve molto.

Oltre il teatro, il tuo regno. Faro per i tantissimi giovani che ti amavano. Alzarsi in piedi e applaudire forte", è il saluto di Cesare Cremonini.

L'omaggio arriva anche dalla politica. "Andarsene nel giorno dei suoi 80 anni è l'ultimo colpo di teatro di un artista straordinario: addio a Gigi #Proietti", si legge in un tweet di Matteo Renzi. E Paolo Gentiloni: "#GigiProietti se n'è andato proprio oggi, giorno dei suoi 80 anni. Un maestro per il teatro italiano, un re di Roma".