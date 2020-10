Keith Jarrett suona ancora nei sogni, ma nella vita confronta un futuro senza piano. "Non so cosa mi portera' il futuro. Quello che posso dire ora e' che non sono un pianista", ha confessato al "New York Times" il leggendario artista del "Concerto di Colonia" che nel 2018 ha subito due ictus, uno di seguito all'altro, col risultato che la sua apparizione a Carnegie Hall nel 2017 e' stata probabilmente l'ultima in una lunga carriera.