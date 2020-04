Musica: dopo #Africachallenge, esce il nuovo singolo di Symo

Si intitola "Non so se ci sarai" il nuovo singolo della cantautrice Symo, distribuito da Artist First, da oggi in radio e disponibile sulle piattaforme digitali. Il brano è una ballad R&B, genere che da sempre rappresenta la principale fonte di ispirazione per l'artista, che racconta le paure e le insicurezze che si provano anche davanti ad un sentimento molto forte quando ci si chiede se durerà "per sempre". "Non so se ci sarai" è la colonna sonora di una storia che ha come palcoscenico Roma, la città di Symo. Una dichiarazione d'amore anche nei confronti della capitale con una citazione da "Roma nun fa' la stupida stasera".

Questo singolo, che apre un nuovo capitolo nella vita artistica di Symo (dopo la partecipazione a Sanremo Giovani 2018 con il brano "Paura di amare") arriva dopo il successo dell'#Africachallenge, lanciata dalla cantautrice su TikTok.

Sulle note del suo brano "Africa", Symo, nata a Roma nel 1991 da madre italo-etiope e padre italo-eritreo, ha invitato la community a reinterpretare con vari video il messaggio della canzone, un afrobeat che affronta il tema degli stereotipi con cui convivono le donne che hanno caratteristiche fisiche diverse donate dalle proprie origini, in questo caso africane. La challenge è stata molto seguita: ha raggiunto più di 170mila visualizzazioni e ha dato vita ad un vero e proprio melting pot virtuale tra giovanissimi di diverse etnie.