Incidente tra due volanti, muore un poliziotto a Roma

Incidente nella notte tra due volanti della polizia nel quartiere Monte Mario a Roma. Un poliziotto di 32 anni è morto. Tre complessivamente i feriti: i due agenti alla guida e un passeggero.

Una delle due volanti coinvolte nell'incidente si è ribaltata nell'impatto. Una donna è stata trasportata al San Camillo e un uomo all'ospedale Santo Spirito. E' accaduto intorno alle 5 in via dei Monfortani. Sono ancora in corso i rilievi da parte della polizia locale del XIV Gruppo Monte Mario per ricostruire la dinamica dell'incidente.







La Russa: Condoglianze per la vittima dell'incidente tra volanti

"Ho appreso la notizia del tragico incidente avvenuto a Roma, nel quartiere Monte Mario, e nel corso del quale ha perso la vita un poliziotto di 32 anni e altri due agenti sono rimasti feriti. Alla famiglia della vittima giungano le mie sincere condoglianze e ai feriti l'augurio di pronta guarigione". A scriverlo sui social è il presidente del Senato Ignazio la Russa.

Borghi (Iv): Cordoglio per tragica scomparsa poliziotto a Roma

"Cordoglio alla famiglia per la tragica scomparsa di un poliziotto di 32 anni a Roma. Un incidente terribile tra volanti durate il servizio, nel quale altri due agenti sono rimasti feriti. A loro e a tutta la polizia va la nostra vicinanza". Lo dice in una nota il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva.

Gasparri, condoglianze a famiglia e PS per perdita incolmabile

"Ho appreso della tragica scomparsa del giovane agente che ha perso la vita in uno scontro tra volanti. Un altro giovane eroe ci lascia. Voglio esprimere la mia vicinanza e le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutta la Polizia di Stato che piange una perdita incolmabile". Lo dichiara in una nota il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

