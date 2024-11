La figlia trans di Musk lascerà gli Stati Uniti: 'Non è più un Paese sicuro'

"Non vedo il mio futuro in America". Vivian Jenna Wilson, la figlia transgender di Elon Musk, non ha nascosto su Threads la delusione per la vittoria di Donald Trump, avvenuta con il contributo decisivo del padre.

Anche se il presidente eletto "resterà in carica solo per quattro anni, e anche se magicamente le regole contro i transgender non saranno attuate, la gente che ha votato per questo non andrà da nessuna parte a breve", ha scritto Vivian lasciando trapelare la sua amarezza.

Fra padre e figlia i rapporti non sono buoni almeno dal 2022: la ragazza in passato lo ha accusato di transfobia, di "crudeltà" e di tradimenti "seriali", arrivando ad affermare in tribunale di non voler essere più "imparentata" con il suo padre biologico "in nessuna forma e in nessun modo".

In un'intervista a Nbc dello scorso luglio, Vivian aveva raccontato che "quando era in quarta elementare" ed era in viaggio con il papà, lui le "urlava costantemente perché la sua voce era troppo alta", esortandola a renderla più profonda.



Anche Musk ha usato parole dure contro di lei, continuando a chiamarla con il suo nome maschile della nascita. "Ho perso mio figlio. Xavier è morto ucciso dal virus woke", disse il miliardario nei mesi scorsi, giurando di distruggere la cultura "incredibilmente malvagia" che consente l'intervento chirurgico per la riassegnazione di genere. Il controverso miliardario aveva poi descritto la figlia come una "comunista" che pensa che "chiunque è ricco sia il male".



Wilson non è comunque l'unica a voler lasciare l'America di Trump. Come accaduto anche nel 2016 subito dopo la prima elezione del tycoon, molti americani hanno iniziato a valutare le alternative a disposizione, preoccupati dalla perdita delle loro libertà nei prossimi quattro anni e da un possibile aumento delle divisioni in un Paese già spaccato sulla razza e il genere.

Così nelle ore successive all'incoronazione del tycoon hanno fatto un balzo le ricerche online su come trasferirsi all'estero. Le ricerche su Google su 'come trasferirsi in Canada' sono aumentate del 1.270%, quelle per l'Australia dell'820% mentre quelle per la Nuova Zelanda hanno segnato un quasi +2.000%. Sul social Reddit è stato formato un gruppo chiamato 'r/AmerExit' in cui sono condivisi centinaia di consigli e suggerimenti sulla destinazione ideale dove trasferirsi e su come ottenere visti e posti di lavoro.

