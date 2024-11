Criticò Valditara, Raimo sospeso per 3 mesi dalla scuola

Christian Raimo insegnante e scrittore, è stato sospeso per tre mesi dall'insegnamento, con una decurtazione del 50% dello stipendio, dopo aver criticato il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.

Il provvedimento disciplinare dell'Ufficio Scolastico Regionale, è stato preso per le critiche di Raimo fatte al ministro del governo, in un dibattito pubblico sulla scuola, alla festa nazionale di Avs.

Così studentesse e studenti del liceo Archimede, dove Raimo insegna, hanno deciso di mobilitarsi in difesa del professore:

All'ingresso dell'istituto affisso uno striscione con scritto "tre mesi di sospensione per un'opinione". Ora gli studenti hanno convocato un'assemblea anche per parlare con i dirigenti scolastici.

Il provvedimento è arrivato in relazione ad un'affermazione di Raimo che aveva indicato Valditara come "bersaglio debole da colpire" come "la Morte Nera di Star Wars".

Raimo era stato in precedenza oggetto di un altro provvedimento disciplinare perché durante un dibattito televisivo, riferendosi al caso di Ilaria Salis, aveva detto che i neonazisti "vanno picchiati".



