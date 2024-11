Israele in allerta per un possibile attacco dall'Iran. '24 morti in raid nell'est del Libano'

Agenzia ANSA Agenzia ANSA

Il Papa, la guerra è ignobile, penso a bimbi massacrati a Gaza - Notizie - Ansa.it

Nuovo appello del Papa per la pace: "Preghiamo per la martoriata Ucraina, preghiamo per la Palestina, Israele, Libano, Myanmar, Sud Sudan e per tutti i popoli che soffrono per le guerre", ha detto all'Angelus. (ANSA)