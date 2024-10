La Dda di Milano ricorre al Riesame e chiede i domiciliari per Pazzali. "Spiati anche cittadini russi"

La Dda di Milano ha già depositato in queste ore il ricorso al Tribunale del Riesame per chiedere tredici custodie cautelari in carcere per altrettanti indagati, tra cui Carmine Gallo e Nunzio Samuele Calamucci, finiti ai domiciliari su decisione del gip, e gli arresti domiciliari per altri tre, tra cui Enrico Pazzali, titolare della Equalize, società al centro dell'inchiesta sui presunti dossieraggi illegali, e presidente della Fondazione Fiera Milano. Il gip Fabrizio Filice, infatti, su 16 posizioni aveva disposto solo quattro misure di domiciliari e due interdittive, non applicando alcuna custodia cautelare per Pazzali.

"Spiati anche cittadini russi"

Spuntano anche presunti dossier su cittadini russi negli atti dell'inchiesta della Dda di Milano sulla banda di cyber-spie. Samuele Calamucci, hacker del gruppo, intercettato parla di un "report" su un "famoso oligarca russo" e in altri passaggi i pm scrivono che si è cercato di accertare l'identità del russo e l'unico elemento è "una vicenda che vede coinvolti dei cittadini russi-kazaki (Victor Kharitonin e Alexandrovich Toporov)" e "la costruzione di un hotel a Cortina d'Ampezzo e la gestione di svariati resort di lusso". Un accesso abusivo, poi, avrebbe riguardato Vladimir Tsyganov e Oxana Bondarenko, attivi nel settore moda.

Attilio Fontana: "sStimo Pazzali, stupito dalla vicenda"

"Enrico Pazzali è una persona che ho sempre stimato e che continuo a stimare. Di questa faccenda sono stupito perché io non sapevo assolutamente nulla di queste iniziative e di queste attività". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sull'inchiesta sui dossieraggi. A chi chiedeva se Pazzali debba fare un passo indietro dalla Fondazione Fiera Milano, Fontana ha replicato che "ne parlerò col sindaco Sala, ci dovremo incontrare perché la nomina è stata fatta in maniera congiunta".

