Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna, 15 fiumi sopra la soglia. Morto un ragazzo di 20 anni a Pianoro

13:13

Hanno dovuto aspettare un paio d'ore per poter uscire dall'Unipol Arena a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, le migliaia di spettatori che ieri sera hanno assistito al concerto di Umberto Tozzi. La decisione è stata presa, in accordo con la Prefettura e con il sindaco metropolitano Matteo Lepore, per garantire la sicurezza pubblica ed evitare ulteriori problemi di traffico su strade già difficilmente percorribili a causa della forte ondata di maltempo. E' stato lo stesso sindaco di Casalecchio, Matteo Ruggeri, a salire sul palco durante il concerto per spiegare le motivazioni della decisione: "Qui siete al sicuro e tranquilli - ha detto al pubblico - ma per almeno due ore dovete restare qui e non potete mettervi in viaggio. Non si riesce a imboccare il casello dell'autostrada e non si va verso Porretta, qui la situazione non è problematica, lo facciamo per tenere tutti in sicurezza. Io sarò qui con voi". Poi lo spettacolo di Umberto Tozzi è ripreso. Varie le reazioni sui social, da chi ha sostenuto la decisione del sindaco a chi ha criticato la scelta di non annullare preventivamente il concerto nonostante l'allerta rossa, alla spettatrice che ha commentato di essersi sentita più al sicuro rimanendo all'interno del palasport.