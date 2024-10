Maltempo in Liguria, estesa e prorogata l'allerta arancione

Ancora maltempo sulla Liguria che ancora per due giorni sarà al centro di fenomeni potenzialmente molto intensi: il ponente della regione entra in allerta arancione, allerta che è stato esteso su tutta la regione fino alle 8 di domani, venerdì 18 ottobre, sia per temporali che idrogeologici sui piccoli-medi bacini tranne i grandi bacini del ponente che restano in giallo. Seguirà un'allerta gialla fino alle 14 di domani. Sui bacini grandi del levante ligure l'allerta arancione è prorogata fino alle 14 di domani.

Il casello dell'autostrada A12 Genova-Sestri Levante a Recco è stato chiuso circa mezz'ora in entrata e in uscita da entrambe le provenienze per allagamenti. Sono ancora segnalate sulla A12 tra Genova Nervi e Recco in entrambe le direzioni code a causa delle intense piogge.

Video Liguria, salvato dai vigili un uomo bloccato nel sottopasso allagato

Maltempo in intensificazione anche sulla Toscana. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti, valido dalle 16 fino alle 7 di domani, per tutte le aree a ovest e a nord della regione. Codice giallo per rischio idraulico del reticolo principale (dalle 16 di oggi alle 14 di domani) riguarda le zone a nord-ovest e quelle centrali in corrispondenza delle province di Pisa, Livorno e Grosseto. Infine un altro codice giallo, sempre per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti (dalle 16 di oggi alle 7 di domani) riguarda le altre zone non interessate dal codice arancione (zone interne, da nord a sud). Piogge e temporali, anche di forte intensità, a partire dal pomeriggio di oggi, in estensione dalla costa al resto della regione. Secondo i modelli l'intensità maggiore è prevista per litorale e zone settentrionali. Domani, venerdì, precipitazioni anche temporalesche nella prima parte della giornata; nel pomeriggio residue piogge e occasionali rovesci sulle zone interne.

E' stata avviata stamane a Venezia la procedura di innalzamento delle barriere mobili del Mose. Il centro maree maree ha previsto una massima di 105-110 centimetri alle ore 11:15. Scatterà alle 9 l'allerta arancione sul territorio ligure (tranne l'estremo ponente) già saturo per le piogge cadute ieri.

