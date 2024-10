Attivato Mose a Venezia, prevista marea a 110 centimetri

E' stata avviata stamane a Venezia la procedura di innalzamento delle barriere mobili del Mose. Il centro maree maree ha previsto una massima di 105-110 centimetri alle ore 11:15.

Scatterà alle 9 l'allerta arancione sul territorio ligure (tranne l'estremo ponente) già saturo per le piogge cadute ieri.

A Genova, La Spezia e Savona chiuse le scuole e i poli universitari. Nel genovese durante la notte è franato un muro di contenimento nel quartiere di San Fruttuoso. Non sono coinvolte persone. Frane e smottamenti si registrano nel Savonese. Ieri tre famiglie sono state sfollate a scopo precauzionale dalle loro abitazioni per il cedimento di un muro a secco nella zona della via Aurelia, a Finale Ligure (Savona). Chiusa l'Aurelia per una frana tra Albissola Marina e Celle Ligure, sempre nel savonese. Secondo i dati di protezione civile sono caduti 200 mm di pioggia in 18 ore.

"Oggi ci aspettiamo un passaggio significativo, attendiamo la previsione delle 12-12,30 perché credo che sarà un week end particolarmente piovoso - ha detto l'assessore alla protezione civile Giampedrone - Ci vorrà molta attenzione. Per quanto riguarda l'elevazione del grado di allerta per rischio idrogeologico (da arancione a rossa, ndr) dipende da quanto pioverà oggi, perché a seconda di quanto pioverà oggi la risposta idrogeologica si farà sentire domani. Dipende dal passaggio frontale della perturbazione".

Video Maltempo in LIguria, salvato dai vigili un uomo bloccato nel sottopasso allagato

A causa del maltempo della notte scorsa su Firenze, c'è stato un guasto a uno scambio della tramvia nei pressi della fermata Stazione tale da causare ripercussioni alle linee T1 e T2. I disagi, rende noto Gest spa, ci sono dall'inizio del servizio. Le linee sono state 'congelate' e successivamente limitate con servizi di bus sostitutivi. Quindi, dopo le 8 la T1 è stata completamente riaperta e la T2 è stata limitata alla fermata di viale Fratelli Rosselli. Dalle 9,30 i tecnici di Gest operano per riparare il guasto, per cui, fino a conclusione dell'intervento, la linea T1 tornerà di nuovo limitata con servizio nella tratta dal capolinea di Villa Costanza alla fermata della ex stazione Leopolda e viceversa, e nell'altra tratta dal capolinea di Careggi a via Valfonda e viceversa. La linea T2 sarà limitata con servizio dal capolinea all'Aeroporto alla fermata di via Fratelli Rosselli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA